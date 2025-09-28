Работа для пенсионеров в Черкасской области включает уборку, клиентский сервис и охранную сферу.

Работа для пенсионеров в Черкасской области доступна по нескольким направлениям, что позволяет выбирать вакансии в соответствии с личным опытом и возможностями, сообщает Politeka.

По данным work.ua , в городе Золотоноша сеть автозаправочных комплексов ОККО открыла позицию уборщицы . Основной задачей является поддержание чистоты помещений. Работникам гарантируют официальное оформление, зарплату в размере 10 000 гривен, оплачиваемый отпуск на 24 календарных дня, больничные и медицинское страхование. Компания отмечает командную работу и взаимоподдержку в коллективе.

Еще одна возможность трудоустройства в регионе — вакансия билетного кассира от ЧАО «ЧеркассыОпас». Обязанности включают в себя продажу билетов пассажирам, консультации по расписанию движения, ведение кассовой документации и соблюдение порядка на рабочем месте. Работнику предлагают официальное трудоустройство, стабильную заработную плату в размере 12 000 гривен с выплатами дважды в месяц. Рабочий график подразумевает сменность 2/2.

В городе Умань общество «Баярд 9» ищет охранников для магазинов, входящих в холдинг «Ритейл Групп». Задачи охранника включают обеспечение безопасности клиентов и персонала, контроль пропускного режима и урегулирование конфликтных ситуаций. Условия работы включают в себя оплату от 20 500 гривен, сменность 4/2 с 7:00 до 22:00, обучение для новичков и перспективы профессионального роста.

Таким образом, работа для пенсионеров в Черкасской области включает уборку, клиентский сервис и охранную сферу. Кандидаты могут рассчитывать на стабильный доход, официальное трудоустройство, социальные гарантии и удобный график. Это позволяет представителям старшего поколения оставаться активным и поддерживать финансовую независимость в комфортных условиях.

