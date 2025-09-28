Дефицит продуктов в Днепропетровской области в первую очередь произошел из-за неурожайности, которая наблюдается на салатном овоще, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

В этом году урожай репчатого лука в Украине может оказаться на 20-25% меньше обычного, что связано с особенностями климатических условий весны. Об этом сообщил главный агроном фермерского хозяйства "Скорук М. А." Виталий Морозов.

По его словам, основной причиной снижения урожайности и дефицита этого продукта в Днепропетровской области стала длительная холодная весна, которая негативно повлияла на медленно растущие ранние сельскохозяйственные культуры. Среди таких культур он отметил лук, свеклу и морковь. Морозов объяснил, что низкие температуры в мае значительно замедлили развитие лука, и он находился в фазе 3-4 листьев, тогда как в нормальных условиях должно было иметь 5-6 листьев.

Эксперт также отметил, что даже интенсивная подкормка не позволит растению сразу усвоить все необходимые питательные вещества. Она сможет использовать только ту часть, которая отведена на полную вегетацию. В то же время Морозов подчеркнул, что эти потери не являются критическими для хозяйства, ведь в северных и западных регионах, где весна была еще холоднее, ситуация будет значительно сложнее.

Относительно других культур, таких как морковь и свекла, агроном выразил уверенность, что негативного влияния погоды на их урожайность не ожидается. Таким образом, хотя урожай репчатого лука несколько снизится из-за неблагоприятных погодных условий, большинство фермерских хозяйств сможет обеспечить стабильный сбор этих культур и справиться с текущими климатическими вызовами. Однако дефицит этого продукта в Днепропетровской области все же возможен.

Джерело: agrotimes.

