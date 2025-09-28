Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области становится важной поддержкой для тех, кто из-за войны вынужден был покинуть собственные дома.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области можно получить через государственные программы, местные власти или благодаря помощи неравнодушных лиц, сообщает Politeka.

Министерство развития общин и территорий Украины отмечает , что переселенцам доступны различные формы убежища, в частности, от физических лиц, частных учреждений, коммунальной и государственной собственности.

Для упрощения поиска государство создало онлайн-сервисы, где можно проверить наличие убежищ, количество свободных мест и контакты ответственных центров в каждом регионе.

Для тех, кто хочет найти бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области через частных лиц, предусмотрен сервис "Прихисток". Собственно, пользование им достаточно просто.

Нужно зайти на сайт, в поиске указать Украину, выбрать регион, внести данные о количестве лиц и составе семьи, просмотреть объявления и связаться с владельцами. Подобный ресурс создали волонтеры через сервис "Допомагай", где принцип работы такой же.

Что касается государственной поддержки, то областные военные администрации и органы местного самоуправления обеспечивают ВПЛ бесплатным социальным жильем в Киевской области, особенно в местах компактного поселения.

Переселенцы, желающие поселиться в таких местах, должны сообщить ответственным лицам во время эвакуации, обратиться в гуманитарный штаб сразу после прибытия или позвонить по телефону местным властям через горячие линии.

Кроме крыши над головой, переселенцы могут получить денежную помощь и компенсацию за проживание. Для этого нужно обращаться в территориальные управления социальной защиты населения по фактическому месту пребывания.

