Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области можно получить через государственные программы, местные власти или благодаря помощи неравнодушных лиц, сообщает Politeka.
Министерство развития общин и территорий Украины отмечает , что переселенцам доступны различные формы убежища, в частности, от физических лиц, частных учреждений, коммунальной и государственной собственности.
Для упрощения поиска государство создало онлайн-сервисы, где можно проверить наличие убежищ, количество свободных мест и контакты ответственных центров в каждом регионе.
Для тех, кто хочет найти бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области через частных лиц, предусмотрен сервис "Прихисток". Собственно, пользование им достаточно просто.
Нужно зайти на сайт, в поиске указать Украину, выбрать регион, внести данные о количестве лиц и составе семьи, просмотреть объявления и связаться с владельцами. Подобный ресурс создали волонтеры через сервис "Допомагай", где принцип работы такой же.
Что касается государственной поддержки, то областные военные администрации и органы местного самоуправления обеспечивают ВПЛ бесплатным социальным жильем в Киевской области, особенно в местах компактного поселения.
Переселенцы, желающие поселиться в таких местах, должны сообщить ответственным лицам во время эвакуации, обратиться в гуманитарный штаб сразу после прибытия или позвонить по телефону местным властям через горячие линии.
Кроме крыши над головой, переселенцы могут получить денежную помощь и компенсацию за проживание. Для этого нужно обращаться в территориальные управления социальной защиты населения по фактическому месту пребывания.
Последние новости Украины:
Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно
Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить
Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право