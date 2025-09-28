Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Кіровоградській області стають не лише способом забезпечення базових потреб, а й важливим елементом підтримки.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Кіровоградській області можна отримати завдяки роботі соціальних центрів та гуманітарних пунктів, інформує Politeka.

Програму організували місцеві служби спільно з благодійними фондами, аби підтримати людей похилого віку в складних обставинах. Один із центрів діє на базі обласного закладу матері та дитини. Тут переселенцям старшого віку доступні продукти, необхідні речі, предмети гігієни та навіть тимчасове житло.

Приміщення обладнане всім необхідним для щоденного побуту: душовими кабінами, місцями для приготування їжі та комфортними умовами ночівлі. Крім харчових наборів, надається дитяче харчування, постільна білизна та інші речі, які допомагають у повсякденному житті.

Ще один гуманітарний пункт працює на базі НВК №26 у співпраці з дитячим центром «Зорецвіт». Його адреса — Студентський бульвар, 21. Тут у будні з 9:00 до 17:00 можна отримати гарячі обіди, одяг, дитячі товари, а також набори харчів для дому. Це особливо важливо для тих людей похилого віку, які мають обмежені можливості самостійно забезпечувати харчування.

Щоб отримати допомогу у центрі матері та дитини, потрібно попередньо зателефонувати. Для звернення до гуманітарного пункту достатньо прийти у години роботи та поспілкуватися з волонтерами.

Отже, безкоштовні продукти для пенсіонерів у Кіровоградській області стають не лише способом забезпечення базових потреб, а й важливим елементом підтримки для переселенців і людей літнього віку. Ініціатива триває, охоплюючи дедалі більше громадян, які потребують допомоги у повсякденному житті.

