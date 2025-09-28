Відбудеться підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Миколаївській області, яке стало результатом ретельного перегляду та коригування тарифної структури.

Через рішення, яке було прийнято НКРЕКП, станеться підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Миколаївській області, повідомляє Politeka.net.

Постанова про це з'явилася на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відбудеться підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Миколаївській області, яке стало результатом ретельного перегляду та коригування тарифної структури на основі перевірок діяльності енергетичних компаній у попередні роки. Основна мета цих змін полягає у спрямуванні додаткових фінансових ресурсів на погашення накопиченої заборгованості перед НЕК «Укренерго», а також у забезпеченні стабільної роботи енергосистеми під час опалювального сезону 2025–2026 років.

Згідно з рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), нововведення насамперед стосуються тарифів на розподіл електроенергії.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко пояснив, що підвищення тарифів є необхідним кроком для компенсації недоотриманих доходів операторів системи розподілу, що виникли за результатами попередніх перевірок. Усього зміни охоплюють 18 операторів, які працюють за моделлю RAB-тарифів, що передбачає визначення тарифу з урахуванням інвестиційної вартості активів та очікуваного доходу компаній.

Очікується, що додаткові фінансові надходження, отримані в період із вересня по грудень 2025 року, будуть спрямовані на погашення заборгованості перед оператором системи передачі та на фінансування заходів, необхідних для стабільної роботи енергосистеми під час осінньо-зимового періоду. Як зазначив член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик, значна частина цих коштів буде спрямована на підтримку генерації електроенергії, що є ключовим фактором забезпечення надійного енергопостачання.

Експерти підкреслюють, що для побутових споживачів Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Миколаївській області матиме мінімальний ефект і майже не позначиться на розмірах щомісячних рахунків. Водночас для бізнес-сектору зміни будуть відчутнішими: збільшення витрат на електроенергію може підвищити операційні витрати підприємств, що, у свою чергу, може вплинути на ціни товарів і послуг у регіоні.

