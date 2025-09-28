Состоится повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Николаевской области, которое стало результатом тщательного пересмотра и корректировки тарифной структуры.

Из-за решения, принятого НКРЭКУ, произойдет повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Николаевской области, сообщает Politeka.net.

Постановление об этом появилось на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Пройдет повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Николаевской области, которое стало результатом тщательного пересмотра и корректировки тарифной структуры на основе проверок деятельности энергетических компаний в предыдущие годы. Основная цель этих изменений состоит в направлении дополнительных финансовых ресурсов на погашение накопившейся задолженности перед НЭК «Укрэнерго», а также в обеспечении стабильной работы энергосистемы во время отопительного сезона 2025-2026 годов.

Согласно решениям Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), нововведения, прежде всего, касаются тарифов на распределение электроэнергии.

Глава НКРЭКУ Юрий Власенко пояснил, что повышение цен является необходимым шагом для компенсации недополученных доходов операторов системы распределения, возникших по результатам предварительных проверок. Всего изменения включают 18 операторов, работающих по модели RAB-тарифов, что предполагает определение тарифа с учетом инвестиционной стоимости активов и ожидаемого дохода компаний.

Ожидается, что дополнительные финансовые поступления, полученные с сентября по декабрь 2025 года, будут направлены на погашение задолженности перед оператором системы передачи и на финансирование мер, необходимых для стабильной работы энергосистемы во время осенне-зимнего периода. Как отметил член правления НЭК «Укрэнерго» Иван Юрык, значительная часть этих средств будет направлена ​​на поддержку генерации электроэнергии, что является ключевым фактором обеспечения надежного энергоснабжения.

Эксперты подчеркивают, что для бытовых потребителей Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Николаевской области будет иметь минимальный эффект и почти не отразится на размерах ежемесячных счетов. В то же время, для бизнес-сектора изменения будут ощутимыми: увеличение расходов на электроэнергию может повысить операционные расходы предприятий, что, в свою очередь, может повлиять на цены товаров и услуг в регионе.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области: украинцам доступны выплаты до 11 тысяч гривен.

Также Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Николаевской области: где можно получить разные виды продовольственной помощи.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области: украинцам готовы оказать новую поддержку.