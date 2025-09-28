Безкоштовне житло для ВПО у Київській області стає важливою підтримкою для тих, хто через війну змушений був залишити власні домівки.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області можна отримати через державні програми, місцеву владу або завдяки допомозі небайдужих осіб, повідомляє Politeka.

Міністерство розвитку громад та територій України наголошує, що переселенцям доступні різні форми прихистку, зокрема від фізичних осіб, приватних закладів, комунальної та державної власності.

Для спрощення пошуку держава створила онлайн-сервіси, де можна перевірити наявність прихистків, кількість вільних місць і контакти відповідальних центрів у кожному регіоні.

Для тих, хто хоче знайти безкоштовне житло для ВПО в Київській області через приватних осіб, передбачено сервіс "Прихисток". Власне, користування ним доволі просте.

Потрібно зайти на сайт, в пошуку вказати Україну, обрати регіон, внести дані про кількість осіб та склад сім’ї, переглянути оголошення і зв’язатися з власниками. Подібний ресурс створили волонтери через сервіс "Допомагай", де принцип роботи такий самий.

Щодо державної підтримки, то обласні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують ВПО безкоштовним соціальним житлом у Київській обоасті, особливо у місцях компактного поселення.

Переселенці, які бажають оселитися у таких місцях, мають повідомити відповідальних осіб під час евакуації, звернутися до гуманітарного штабу одразу після прибуття або зателефонувати до місцевої влади через гарячі лінії.

Окрім даху над головою, переселенці можуть отримати грошову допомогу та компенсацію за проживання. Для цього потрібно звертатися до територіальних управлінь соціального захисту населення за фактичним місцем перебування.

