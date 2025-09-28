Дефіцит цього продукту у Дніпропетровській області все ж таки можливий через падіння врожайності.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області в першу чергу стався через неврожайність, яка спостерігається на салатний овоч, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Цього року врожай ріпчастої цибулі в Україні може виявитися на 20-25% меншим за звичайний, що пов’язано з особливостями кліматичних умов весни. Про це повідомив головний агроном фермерського господарства "Скорук М. А." Віталій Морозов.

За його словами, основною причиною зниження врожайності та дефіциту цього продукту у Дніпропетровській області стала тривала холодна весна, яка негативно вплинула на ранні сільськогосподарські культури, що ростуть повільно. Серед таких культур він зазначив цибулю, буряки та моркву. Морозов пояснив, що низькі температури у травні значно уповільнили розвиток цибулі, і вона перебувала у фазі 3-4 листків, тоді як у нормальних умовах мала б мати 5-6 листків.

Експерт також зазначив, що навіть інтенсивне підживлення не дозволить рослині одразу засвоїти всі необхідні поживні речовини. Вона зможе використати лише ту частину, яка відведена на повну вегетацію. Водночас Морозов наголосив, що ці втрати не є критичними для господарства, адже у північних та західних регіонах, де весна була ще холоднішою, ситуація буде значно складнішою.

Щодо інших культур, таких як морква та буряк, агроном висловив упевненість, що негативного впливу погоди на їх урожайність не очікується. Таким чином, хоча врожай ріпчастої цибулі дещо зменшиться через несприятливі погодні умови, більшість фермерських господарств зможе забезпечити стабільний збір цих культур і впоратися з поточними кліматичними викликами. Проте дефіцит цього продукту у Дніпропетровській області все ж таки можливий.

