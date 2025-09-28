Підвищення тарифів на світло у Рівненській області стосуються не всіх.

З 1 вересня 2025 року у Рівненській області запроваджено підвищення тарифів на світло для підприємств, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у "Рівнеобленерго".

Рішення про зміну вартості електроенергії ухвалила НКРЕКП 26 серпня 2025 року. Для бізнесу підвищення складе від 14 до 23%, залежно від класу напруги. За даними Liga.net, середнє збільшення для першого класу напруги становитиме 13,5%, а для другого — 23%.

Як пояснила речниця "Рівнеобленерго" Алла Ліхачова, зросла лише складова тарифу за розподіл електроенергії. Загалом тариф включає виробництво, передачу, розподіл та постачання. Основною метою підвищення є забезпечення погашення заборгованості перед "Укренерго" та підготовка системи до опалювального сезону. Додаткові кошти, отримані з вересня по грудень 2025 року, будуть спрямовані на оплату боргів оператору системи передачі та на заходи з підготовки до осінньо-зимового періоду 2025/2026 років.

За словами Ліхачової, "Рівнеобленерго" потрапило до категорії обленерго, кому підвищили тарифи найбільше, оскільки до вересня наш тариф був одним із найнижчих в Україні — 1,53 грн без ПДВ для споживачів другого класу напруги. Для порівняння, у "Закарпаттяобленерго" тариф складав 2,37 грн, що на 55% вище. Тому підвищення торкнулося всіх обленерго, але найбільший приріст у нас.

Варто зазначити, що тариф для звичайного споживача залишається без змін — 4,32 грн/кВт•год. Для власників двозонного лічильника встановлено окрему нічну ставку — 2,16 грн/кВт•год. Отже, підвищення тарифів на світло у Рівненській області стосуються переважно підприємств, а населення може користуватися електроенергією за попередньою ціною, зберігаючи стабільність витрат та прогнозованість рахунків.

Джерело: Рівне медіа

Останні новини України:

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.