Местным жителям уже предоставили график отключения воды на неделю с 29 сентября по 5 октября в Харькове.

График отключения воды на неделю с 29 сентября по 5 октября в Харькове введен из-за аварийных работ на магистральных и внутриквартальных сетях, сообщает Politeka.

Учитывая объявление на портале 1562 года, местным жителям лучше подготовиться к временным неудобствам.

График отключения воды в неделю с 29 сентября по 5 октября в Харькове охватывает несколько адресов в разных районах. На магистральных сетях производятся аварийные работы из-за дефектов трубопроводов.

Ограничения уже действуют по проспекту Академика Курчатова 21 и улицы Гацева 1, Академика Вальтера 5, 7, 19-А. Отсутствие горячего душа нужно будет терпеть до 30:09.

Кроме этого, теплого водоснабжения без жителей таких адресов: Мироносицкая 74, 78, Ярослава Мудрого 7, Чернышевская 85, Алчевских 17. Работы начались 24.09 в 17:00 и закончить их планируют 30.09 в 17:00.

Кроме того, в связи с долговременным ремонтом домов и внутридомовых систем горячего водоснабжения, отдельные дома временно без поставок.

Это касается таких адресов: Ужвий Наталии 60, 62, 64, 66, 72, 74, 78, 82, 96, Леся Сердюка 56, Метростроителей 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, Соборности Украины 225, 271, 281.

Работы начались еще 30 апреля и завершение всех ремонтных мероприятий запланировано на 1:10. Также неудобства до 1.10 будут на улицах Леся Сердюка, 22, Яны Красной 11-А и Соборности Украины 238-А.

Потребителям следует учесть график отключения воды в неделю с 29 сентября по 5 октября в Харькове при планировании собственных дел и быта.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Харьковской области: украинцам раскрыли, какая денежная помощь предоставляется.

Также Politeka сообщала, что Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: из-за которого родственники льготы могут отменить на летний период.

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области: часть украинцев заплатит больше.