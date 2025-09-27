Днепропетровская область столкнется с временными отключениями газа из-за графика ограничений на неделю с 29 сентября по 5 октября.

График отключения газа в неделю с 29 сентября по 5 октября в Днепропетровской области предусматривает работу на газовых сетях в нескольких общинах, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала "Газсетей", график отключения газа на неделю с 29 сентября по 5 октября в Днепропетровской области охватывает Перещепинское, Каменское территориальное общество и поселки Криворожского района.

В Перещепинской ТГ плановые газоопасные работы коснутся около 2200 потребителей частного сектора и 17 многоэтажных домов, что обеспечивает голубым топливом 1243 квартиры. Все эти мероприятия запланированы на период с 1:10 до 3:10 с 08:00 до 16:00.

В Каменской ТГ возобновление поставок будет происходить для 450 потребителей частного сектора. Подключение будет производиться 30.09 и 1.10 с 08:00 до 17:00.

Работники местного филиала "Газсетей" отмечают необходимость беспрепятственного доступа к помещениям и территориям, где расположено газовое оборудование.

Также более 400 домов в Криворожском районе останутся без голубого топлива с 30.09 до 1.10. Временные перебои коснутся 434 частных домов и 19 многоэтажных.

Поселки Красивское и Близнецы будут отключены на время реконструкции системы. Для работ будут задействованы три сварочные бригады и семь бригад по пуску, всего 28 работников.

Местным советуют учитывать график отключения газа в неделю с 29 сентября по 5 октября в Днепропетровской области.

