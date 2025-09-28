Місцевим мешканцям вже надали графік відключення води на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Харкові.

Графік відключення води на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Харкові введений через аварійні роботи на магістральних і внутрішньоквартальних мережах, повідомляє Politeka.

З огляду на оголошення на порталі 1562, місцевим мешканцям краще підготуватися до тимчасових незручностей.

Графік відключення води на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Харкові охоплює кілька адрес у різних районах. На магістральних мережах проводяться аварійні роботи через дефекти трубопроводів.

Обмеження вже діють на проспекті Академіка Курчатова 21 та вулиці Гацева 1, Академіка Вальтера 5, 7, 19-А. Відсутність гарячого душу потрібно буде терпіти до 30.09.

Окрім цього, теплого водопостачання не матимуть жителі таких адрес: Мироносицька 74, 78, Ярослава Мудрого 7, Чернишевська 85, Алчевських 17. Роботи розпочалися 24.09 о 17:00 і закінчити їх плануть 30.09 о 17:00.

Крім того, у зв’язку з довготривалим ремонтом будинків та внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання, окремі будинки тимчасово не матимуть постачання.

Це стосується таких адрес: Ужвій Наталії 60, 62, 64, 66, 72, 74, 78, 82, 96, Леся Сердюка 56, Метробудівників 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, Соборності України 225, 271, 281.

Роботи розпочалися ще 30 квітня і завершення всіх ремонтних заходів заплановане на 1.10. Також незручності до 1.10 будуть на вулицях Леся Сердюка, 22, Яни Червоної 11-А, та Соборності України 238-А.

Споживачам слід врахувати графік відключення води на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Харкові при плануванні власних справ і побуту.

