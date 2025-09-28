Дніпропетровська область зіштовхнеться з тимчасовими відключеннями газу через графік обмежень на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня.

Графік відключення газу на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Дніпропетровській області передбачає роботу на газових мережах у кількох громадах,повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії "Газмереж", графік відключення газу на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Дніпропетровській області охоплює Перещепинську, Кам’янську територіальну громаду та селища Криворізького району.

У Перещепинській ТГ планові газонебезпечні роботи зачеплять близько 2200 споживачів приватного сектору та 17 багатоповерхових будинків, що забезпечує блакитним паливом 1243 квартири. Всі ці заходи заплановані на період з 1.10 до 3.10 з 08:00 до 16:00.

У Кам’янській ТГ відновлення постачання відбуватиметься для 450 споживачів приватного сектору. Підключення проводитиметься 30.09 та 1.10 з 08:00 до 17:00.

Працівники місцевої філії "Газмереж" наголошують на необхідності безперешкодного доступу до приміщень і територій, де розташоване газове обладнання.

Також понад 400 будинків у Криворізькому районі залишаться без блакитного палива з 30.09 по 1.10. Тимчасові перебої зачеплять 434 приватні будинки та 19 багатоповерхових.

Селища Красівське та Близнюки будуть відключені на час реконструкції системи. Для робіт будуть задіяні три зварювальні бригади і сім бригад з пуску, загалом 28 працівників.

Місцевим радять враховувати графік відключення газу на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Дніпропетровській області.

