Споживачів просять враховувати графік відключення світла на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня в Полтавській області та завчасно планувати використання електроприладів.

Графік відключення світла на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня в Полтавській області повідомляє про заплановані тимчасові перерви в електропостачанні на території Чорнухинської громади Лубенського району, передає Politeka.

Інформацію надає Чорнухинська дільниця Лубенської ОФ АТ «Полтаваобленерго».

Причиною відключень є виконання робіт з капітального ремонту, технічного обслуговування та реалізація інвестиційних програм, що передбачені річною програмою ремонтів ОСР.

29 вересня 2025 року з 08:00 до 16:30 електропостачання буде тимчасово припинено у селі Ковалі (вул. Криничанська, буд. 1–41а), селі Вороньки (вул. Захисників Батьківщини, Очакова, Соборна та ін.), селі Гайки (вул. Центральна, буд. 1–2), Загребелля (вул. Озерянська, Перемоги, Садова), Красне (вул. Молодіжна, Перемоги, Яблунева), Мелехи (вул. Охріменка).

А також: Хейлівщина (вул. Гагаріна, буд. 3і), смт. Чорнухи (вул. Злагоди, пров. Злагоди), Харсіки (вул. Гоголя, пров. Гоголя, вул. Гудимівка, Загора, Колгоспна, пров. Мирний, вул. Молодіжна, Перемоги, Петренка, Полковника Харсіки, Полона, Сковороди, Спортивна, Шевченка, Шкільна).

30 вересня 2025 року з 08:00 до 16:30 плануються роботи у смт. Чорнухи (вул. Базарна, Максима Аранчія, Миру, Перелета, Сковороди, Стовпова, Центральна), селі Галяве (вул. Горянська, Кутова, Лісна, Молодіжна, пров. Польовий, пров. Садовий, Степна, Центральна), Кізлівка (пров. Батальон, вул. Лісна, пров. Лісний, вул. Центральна, пров. Шкільний), Липове (вул. Центральна).

А також: Пацали (вул. Центральна), Харсіки (вул. Гоголя, Гудимівка, Козацька, Перемоги, Петренка, Полковника Харсіки, пров. Сковороди, вул. Сковороди, Шевченка), Ковалі (вул. Замостянська, Стовпова, Судевська), Гільці (вул. Білозубова, Сковороди, Шевченка, Шкільна, пров. Шкільний).

1 жовтня 2025 року з 08:00 до 16:30 заплановані роботи у селі Пізники (вул. Г.С. Сковороди, пров. Кільцевий, вул. Острівська), Постав-Мука (вул. Будівська, Котляревського, Молодіжна, Підгірська, Плавківська, Садова, Хутірська, Шевченка), Вороньки (вул. Бригадна, Буденна, Господарська, Захисників Батьківщини, Кооперативна, Косенкове, Лісова, Очакова, Перелета, Перемоги, Садова, Сергія Сердюки, Січкаря, Соборна, Турянівська).

А також: Загребелля (вул. Надрічанська, Перемоги, пров. Солончанський), Лісова Слобідка (вул. Кільцева, Підгірська, Хутірська), Мелехи (вул. Охріменка, Січкаря, Центральна, Солончанська, Сухоноса, пров. Убогий, вул. Хрестулиця, пров. Хуторок), Сухоносівка (вул. Горянська, Новоселівська, Садова, Соляниківська, Центральна), Кізлівка (вул. Лісна), Галяве (вул. Центральна).

