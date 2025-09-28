Синоптики склали прогноз погоди в Харкові на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня та розкрили деталі.

Прогноз погоди на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Харкові зробили синоптики та розповіли, які сюрпризи підготували останні дні вересня, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди в Харкові на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 29-ого числа: хмарна пора протримається у місті увесь день. Без опадів. Максимальна температура повітря сягне +14°C.

У вівторок, 30.09: повітря прогріється до +12°C. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.

Середа, 1.10: хмарна погода протримається всю добу. Дождів не прогнозується. Температурні коливання — від +5 до +12°C.

Четвер, 2 жовтня: на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Опади не прогнозуються. Впродовж дня температура триматиметься в межах +6…+14°C.

У п’ятницю, 3.10: ясно очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без дождів. Температура повітря триматиметься в межах +7…+14°C.

Субота, 4.10: ранок буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Дождів не прогнозується. Температура коливатиметься від +8 до +15°C.

Погода 4 жовтня мала величезне значення: вважалося, якою вона була у цей день – такою й залишиться протягом наступних чотирьох тижнів, тобто весь жовтень.

У неділю 5.10: ясно очікується вранці та ввечері, а пізніше небосвід можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Температурні показники — від +8 до +15°C. Отже, прогноз погоди у Харкові на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня обіцяє контрасну пору, проте без сильного холоду.

