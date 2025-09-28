Синоптики заключили прогноз погоды в Харькове на неделю с 29 сентября по 5 октября и раскрыли детали.

Прогноз погоды на неделю с 29 сентября по 5 октября в Харькове сделали синоптики и рассказали, какие сюрпризы подготовили последние дни сентября, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Харькове на неделю с 29 сентября по 5 октября. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 29 числа: облачная пора продержится в городе весь день. Без осадков. Максимальная температура воздуха составит +14°C.

Во вторник, 30.09: воздух прогреется до +12°C. Солнце в этот день будет редким из-за облаков. Без осадков.

Среда, 1.10: облачная погода продержится все сутки. Дождей не прогнозируется. Температурные колебания от +5 до +12°C.

Четверг, 2 октября: нас ожидает пасмурные сутки, которая прояснится только вечером. Осадки не прогнозируются. В течение дня температура будет держаться в пределах +6…+14°C.

В пятницу, 3.10: ясно ожидается утром и вечером, а днем ​​небо могут затянуть тучи, но ненадолго. Без дождей. Температура воздуха будет держаться в пределах +7…+14°C.

Суббота, 4.10: утро будет пасмурным, и облака будут занимать свое место под солнцем до самого вечера. Дождей не прогнозируется. Температура будет колебаться от +8 до +15°C.

Погода 4 числа имела огромное значение: считалось, какой она была в этот день – такова и останется в течение следующих четырех недель, то есть весь октябрь.

В воскресенье 5.10: ясно ожидается утром и вечером, а позднее небосвод могут затянуть облака, но ненадолго. Температурные показатели от +8 до +15°C. Итак, прогноз погоды в Харькове на неделю с 29 сентября по 5 октября обещает контрастную неделю, однако без сильноого холода.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ раскрыли, кому нужно повторно подать заявление на помощь.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Харьковской области: кто столкнется с большими проблемами.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: получить деньги смогут не все, названы главные правила.