Потребителей просят учитывать график отключения света на неделю с 29 сентября по 5 октября в Полтавской области и заблаговременно планировать использование электроприборов.

График отключения света на неделю с 29 сентября по 5 октября в Полтавской области сообщает о запланированных временных перерывах в электроснабжении на территории Чернухинского общества Лубенского района, передает Politeka.

Информацию предоставляет Чернухинский участок Лубенской ОФ АО «Полтаваоблэнерго».

Причиной отключений является проведение капитальных ремонтов, технического обслуживания и реализация инвестиционных программ, предусмотренных годовой программой ремонтов распределительного распределительного оператора.

29 сентября 2025 года с 08:00 до 16:30 будет временно прекращено электроснабжение в с. Ковали (ул. Криничанская, д. 1–41а), с. Воронки (ул. Защитников Батькивщины, ул. Очакова, ул. Соборная и др.), с. Гайки (ул. Центральная, д. 1–2), Загребелья (ул. Озерянская, ул. Победы, ул. Садовая), Красное (ул. Молодежная, ул. Победы, ул. Яблунева), Мелехи (ул. Охрименко).

А также: Гейливщина (ул. Гагарина, дом 3и), город Чернуха (ул. Злагоды, переулок Злагоды), Харсики (ул. Гоголя, переулок Гоголя, ул. Гудимовка, Загора, Колхозная, переулок Мирный, ул. Молодежная, Победы, ул. Петренко, ул. Полковника Харсики, ул. Полонная, ул. Сковороды, ул. Спортивная, ул. Шевченко, ул. Школьная).

30 сентября 2025 года с 08:00 до 16:30 запланированы работы в с. Чернуха (ул. Базарная, ул. Максима Аранчия, ул. Мира, ул. Перелета, ул. Сковороды, ул. Столпова, ул. Центральная), с. Халяве (ул. Горянская, ул. Кутова, ул. Лесная, Молодежная) Полевой, Садовый, Степная, Центральная), Кизловка (Батальон, Лесная, Лесная, Центральная, Школьная), Липовое (Центральная).

А также: Пацали (ул. Центральная), Харсики (ул. Гоголя, ул. Гудимовка, ул. Козацкая, ул. Победы, ул. Петренко, ул. Полковника Харсики, ул. Сковороды, ул. Шевченко), Ковали (ул. Замостянская, ул. Столпова, ул. Судевская), Гильцы (ул. Белозубова, Сковороды) ул., Шевченко ул., ул. Школьная, ул. Школьного).

1 октября 2025 года с 08:00 до 16:30 работы планируются в поселках Пизники (ул. Г.С. Сковороды, Кольцевой переулок, ул. Островская), Постав-Мука (ул. Будивская, ул. Котляревского, ул. Молодежная, ул. Подгорская, ул. Плавковская, Садовая). ул. Хутырская, ул. Шевченко), Воронки (ул. Бригадная, ул. Буденная, ул. Господирская, ул. Защитники Батькивщины, ул. Кооперативная, ул. Косенково, ул. Лесная, ул. Очакова, ул. Перелета, ул. Победы, ул. Садовая, ул. Сергея Сердюка, Сичкаря ул., Соборная, Турьяновская).

А также: Загребелла (ул. Надричанская, Победы, Солончанский проспект), Лесная Слободка (ул. Кольцевая, ул. Подгорская, ул. Хутырская), Мелехи (ул. Охрименко, ул. Сичкарья, ул. Центральная, ул. Солончанская, ул. Сухоноса, ул. Убоги, ул. Хрестулица, Хуторок) ул.), Сухоносовка (ул. Горянская, ул. Новоселовская, ул. Садовая, ул. Соляниковская, ул. Центральная), Кизловка (ул. Лесная), Галяве (ул. Центральная).

