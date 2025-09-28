Прогноз погоди на тиждень з 29 вересня по 5 у Кривому Розі жовтня обіцяє прохолодну пору та не тільки.

Прогноз погоди на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Кривому Розі зробили синоптики та розповіли, які сюрпризи підготували осінні дні, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня у Кривому Розі. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 29-ого числа: ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Без опадів. Максимальна температура повітря сягне +19°C.

У вівторок, 30.09: повітря прогріється до +12°C. З ранку до самого вечора у місті небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Середа, 1.10: хмарна погода протримається всю добу. Дождів не прогнозується. Температурні коливання — від +8 до +12°C. Сьогодні відзначається свято Покрови Пресвятої Богородиці. Якщо журавлі відлетять, то на 14 жовтня буде перший мороз; якщо ні, то до 2 листопада на мороз годі й чекати – "сльота стоятиме".

Четвер, 2 числа: на нас чекає похмура погода. Опади не прогнозуються. Впродовж дня температура триматиметься в межах +8…+17°C.

У п’ятницю, 3.10: небосвід, ясний вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без дождів. Температура повітря триматиметься в межах +7…+14°C.

Субота, 4.10: ранок буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Дождів не прогнозується. Температура коливатиметься від +12 до +19°C.

У неділю 5.10: ясно очікується вранці та ввечері, а пізніше небосвід можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Температурні показники — від +12 до +17°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 29 вересня по 5 у Кривому Розі жовтня обіцяє прохолодну пору.

