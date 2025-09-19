Дефіцит хліба у Кіровоградській області залишається серйозною проблемою для стабільності ринку та забезпечення місцевого населення продуктами.

Дефіцит хліба у Кіровоградській області у сезоні 2025/26 може загостритися через обмежену кількість якісної пшениці, повідомляє Politeka.

За словами голови Спілки «Борошномели України» Родіона Рибчинського під час конференції «ХЛІБ.ua», загальний урожай зернових культур у країні прогнозується на рівні 21 млн тонн, із яких продовольча пшениця становитиме близько 10,3 млн т. Проте лише 1,7 млн т зерна 1–2 класу підходить для виготовлення борошна високої якості.

Експерт відзначив, що переробні підприємства та експортери змагаються за обмежену кількість цінного зерна. Аграрії, які можуть зберігати продукцію декілька років, не поспішають реалізовувати запаси. Це створює ризики щодо цінової стабільності і обмежує доступ споживачів до борошна та хлібобулочних виробів.

Рибчинський також звернув увагу на житні культури. Їхнє внутрішнє виробництво не задовольняє повністю потреби країни. У 2025/26 році очікується імпорт приблизно 9 тис. тонн, тоді як минулого сезону він становив лише 1,6 тис. тонн. Така ситуація підтримує стійкий дефіцит сировини та може впливати на ціни на хліб і борошняні продукти.

Структура виробництва та поведінка фермерів створюють додаткові ризики для вартості борошна. Дефіцит високоякісного зерна вже визначає перспективи роботи підприємств, а обмежений доступ до продовольчої пшениці формує потенційні загрози продовольчій безпеці.

