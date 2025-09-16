Дефіцит продуктів у Кіровоградській області вже впливає на ринок, змушуючи домогосподарства шукати економні варіанти і коригувати витрати.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області може відобразитися на вартості хлібобулочних виробів, повідомляє Politeka.

Жителі регіону вже спостерігають коливання цін, і тенденція до подорожчання стає помітною.

Аналітики прогнозують, що середня ціна пшеничного батона зможе сягати 55 гривень, що на 20–25% перевищує нинішні розцінки. Основною причиною зростання вартості спеціалісти називають підвищення тарифів на пальне, що впливає на перевезення зерна та доставку готових виробів у торговельні точки.

Іван Ус, консультант Національного інституту стратегічних досліджень, зазначає, що Україна має достатньо запасів зерна та потужності для випікання хліба. Водночас тарифи на транспорт залишаються ключовим чинником формування кінцевої ціни для споживачів. Збільшення витрат на логістику прямо впливає на роздрібну вартість продукції.

Ситуацію ускладнюють також пошкодження хлібозаводів і транспортної інфраструктури під час обстрілів. Ці обставини можуть посилити дефіцит продуктів у Кіровоградській області та спричинити додаткове зростання цін на хлібобулочні вироби.

На початок серпня 2025 року ціни на хліб виглядали так: нарізний батон «Рум’янець» 450 г — 27,90 грн; пшеничний 600–650 г — 42,99–44,72 грн; житній «Бородинський» 300 г — 44,90 грн. Очікуване підвищення до 55 гривень створює значне навантаження на сімейні бюджети.

Фахівці радять планувати покупки заздалегідь та звертати увагу на акційні пропозиції. Дефіцит продуктів у Кіровоградській області вже впливає на ринок, змушуючи домогосподарства шукати економні варіанти і коригувати витрати.

Джерело: agroweek

