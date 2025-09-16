Дефицит продуктов в Кировоградской области уже влияет на рынок, заставляя домохозяйства искать бюджетные варианты и корректировать затраты.

Дефицит продуктов в Кировоградской области может сказаться на стоимости хлебобулочных изделий, сообщает Politeka.

Жители региона уже наблюдают колебания цен, и тенденция к удорожанию становится заметной.

Аналитики прогнозируют, что средняя цена пшеничного батона сможет достигать 55 гривен, что на 20-25% превышает нынешние расценки. Основной причиной роста стоимости специалисты называют повышение тарифов на топливо, что влияет на перевозку зерна и доставку готовых изделий в торговые точки.

Иван Усс, консультант Национального института стратегических исследований, отмечает, что у Украины достаточно запасов зерна и мощности для выпечки хлеба. В то же время, тарифы на транспорт остаются ключевым фактором формирования конечной цены для потребителей. Увеличение затрат на логистику напрямую влияет на розничную стоимость продукции.

Ситуацию затрудняют также повреждения хлебозаводов и транспортной инфраструктуры при обстреле. Эти обстоятельства могут усилить дефицит продуктов в Кировоградской области и вызвать дополнительный рост цен на хлебобулочные изделия.

К началу августа 2025 цены на хлеб выглядели так: нарезной батон «Румянец» 450 г — 27,90 грн; пшеничный 600-650 г - 42,99-44,72 грн; ржаной «Бородинский» 300 г – 44,90 грн. Ожидаемое повышение до 55 гривен создает значительную нагрузку на семейные бюджеты.

Специалисты советуют планировать заранее покупки и обращать внимание на акционные предложения. Дефицит продуктов в Кировоградской области уже влияет на рынок, заставляя домохозяйства искать бюджетные варианты и корректировать затраты.

Источник: agroweek

