Дефицит хлеба в Кировоградской области в сезоне 2025/26 может обостриться из-за ограниченного количества качественной пшеницы, сообщает Politeka.

Общий урожай зерновых культур в стране прогнозируется на уровне 21 млн тонн, из которых продовольственная пшеница составит около 10,3 млн т. Однако только 1,7 млн ​​т зерна 1-2 класса подходит для изготовления.

Эксперт отметил, что перерабатывающие предприятия и экспортеры соперничают за ограниченное количество ценного зерна. Аграрии, которые могут хранить продукцию несколько лет, не спешат продавать запасы. Это создает риски ценовой стабильности и ограничивает доступ потребителей к муке и хлебобулочным изделиям.

Рыбчинский также обратил внимание на ржаные культуры. Их внутреннее производство не полностью удовлетворяет потребности страны. В 2025/26 году ожидается импорт примерно 9 тыс. тонн, в то время как в прошлом сезоне он составлял всего 1,6 тыс. тонн. Такая ситуация поддерживает устойчивый дефицит сырья и может влиять на цены на хлеб и мучные продукты.

Структура производства и поведение фермеров создают дополнительные риски стоимости муки. Дефицит высококачественного зерна уже определяет перспективы работы предприятий, а ограниченный доступ к продовольственной пшенице формирует потенциальные угрозы продовольственной безопасности.

Дефицит хлеба в Кировоградской области остается серьезной проблемой стабильности рынка и обеспечения местного населения продуктами.

