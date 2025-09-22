Дефіцит продуктів у Кривому Розі передусім позначається на ринку олії та суміжних категоріях.

Дефіцит продуктів у Кривому Розі посилився через проблеми з вирощуванням соняшнику на південних територіях, повідомляє Politeka.

Найбільших втрат зазнала Херсонщина: посуха 2025 року змусила фермерів частково знищувати посіви, а після руйнування Каховської ГЕС зрошення стало неможливим. Мінімальні опади ще більше ускладнили ситуацію.

Правобережні площі тривалий час страждали від сухості, тому посіви довелося або переорювати, або викорчовувати. Перші показники врожайності виявилися критично низькими — 0,2–0,3 т/га. Додатковими чинниками стали весняні заморозки, буревії, шквали та нашестя сарани, що завдали значних втрат.

Експерти відзначають, що попри локальні проблеми, продовольчий баланс країни не є критичним. У степових районах Кіровоградщини, Полтавщини, Миколаївщини та Одещини умови виявилися сприятливішими. Завдяки цьому очікуваний загальний обсяг збору становить 13,5–14 млн тонн.

Втім, регіональні ринки вже стикаються зі скороченням переробки. Частина підприємств переорієнтувалася на сою та ріпак, а запаси насіння соняшнику зменшилися. Це спричинило дефіцит олії, який напряму відчули споживачі. Улітку 2025 року роздрібна ціна літра сягнула 80,62 грн, індекс споживчих цін у липні становив 100,4.

У мережі АТБ пляшка 0,9 л коштувала 72,27 грн, тоді як у Сільпо аналогічний товар мав цінник 96,99.

Отже, дефіцит продуктів у Кривому Розі передусім позначається на ринку олії та суміжних категоріях. У торгових точках вже фіксують підвищення цін, тому покупцям радять переглядати кошики та шукати вигідні пропозиції.

Джерело: Телеграф

