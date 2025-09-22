Дефицит продуктов в Кривом Роге, прежде всего, сказывается на рынке масла и смежных категориях.

Дефицит продуктов в Кривом Роге усугубился из-за проблем с выращиванием подсолнечника на южных территориях, сообщает Politeka.

Наибольшие потери понесла Херсонщина: засуха в 2025 году заставила фермеров частично уничтожать посевы, а после разрушения Каховской ГЭС орошение стало невозможным. Минимальные осадки еще больше усугубили ситуацию.

Правобережные площади долгое время страдали от сухости, поэтому посевы пришлось либо перепахивать, либо выкорчевывать. Первые показатели урожайности оказались критически низкими – 0,2–0,3 т/га. Дополнительными факторами стали весенние заморозки, ураганы, шквалы и нашествие саранчи, нанесшие значительные потери.

Эксперты отмечают, что, несмотря на локальные проблемы, продовольственный баланс страны не является критическим. В степных районах Кировоградщины, Полтавщины, Николаевщины и Одесщины условия оказались более благоприятными. Благодаря этому ожидаемый общий объем сбора составляет 13,5-14 млн. тонн.

Впрочем, региональные рынки уже сталкиваются с сокращением переработки. Часть предприятий переориентировалась на сою и рапс, а запасы семян подсолнечника снизились. Это повлекло за собой дефицит масла, который напрямую испытали потребители. Летом 2025 розничная цена литра достигла 80,62 грн, индекс потребительских цен в июле составил 100,4.

В сети АТБ бутылка 0,9 л стоила 72,27 грн, тогда как у Сильпо аналогичный товар имел ценник 96,99.

Следовательно, дефицит продуктов в Кривом Роге, прежде всего, сказывается на рынке масла и смежных категориях. В торговых точках уже фиксируют повышение цен, поэтому покупателям советуют просматривать корзины и искать выгодные предложения.

Источник: Телеграф

