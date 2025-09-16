Робота для пенсіонерів у Кривому Розі охоплює різні сфери та забезпечує стабільність.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі доступна завдяки пропозиціям кількох підприємств, які гарантують офіційне працевлаштування та стабільний дохід, повідомляє Politeka.

На порталі work.ua розміщено оголошення, що охоплюють різні рівні підготовки та досвід, дозволяючи обирати відповідну посаду.

Так, мережа магазинів електроніки «Фокстрот», яка працює в Україні понад 30 років, шукає прибиральницю службових приміщень. Заробітна плата складає 9 000 гривень, графік 5/2, передбачено корпоративний одяг, знижки на товари, бонуси від партнерів та участь у заходах. Основні обов’язки включають підтримання чистоти торгового залу та службових кімнат.

Підприємство громадського харчування «СервісРестГруп» пропонує вакансію вантажника із зарплатою від 9 000 до 10 000 гривень. Кандидати повинні бути уважними, пунктуальними та готовими до навчання. До завдань входить завантаження й розвантаження продукції, сортування товарів, підготовка до відправки та підтримання порядку на складі. Важливим є уміння працювати у команді та професійно розвиватися.

Компанія «DriveMe», партнер сервісу Uklon, відкриває вакансію водія з доходом 25 000–30 000 гривень та можливістю отримувати до 65% від каси. Додатково передбачені премії, комфортний графік, технічно справні автомобілі та повна підтримка під час виконання обов’язків. Вимоги – права категорії B, досвід водіння від дев’яти місяців, акуратність і ввічливість.

Отже, робота для пенсіонерів у Кривому Розі охоплює різні сфери – від прибирання та обслуговування у торговельних мережах до логістики та перевезень. Вакансії забезпечують стабільність доходу та офіційні умови праці, дозволяючи залишатися активними навіть після виходу на пенсію.

