Прогноз погоды на неделю с 29 сентября по 5 в Кривом Роге октября обещает прохладное время и не только.

Прогноз погоды на неделю с 29 сентября по 5 октября в Кривом Роге сделали синоптики и рассказали, какие сюрпризы подготовили осенние дни, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 29 сентября по 5 октября в Кривом Роге. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 29 числа: утреннее прояснение не сделает большой погоды на фоне пасмурного дня в целом. Без осадков. Максимальная температура воздуха составит +19°C.

Во вторник, 30.09: воздух прогреется до +12°C. С утра и до самого вечера в городе небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Среда, 1.10: облачная пора продержится все сутки. Дождей не прогнозируется. Температурные колебания от +8 до +12°C. Сегодня отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Если журавли улетят, то на 14 октября будет первый мороз; если нет, то до 2 ноября мороза не будет и ждать – "слёта будет стоять".

Четверг, 2 числа: нас ожидает пасмурная пора. Осадки не прогнозируются. В течение дня температура будет держаться в пределах +8…+17°C.

В пятницу, 3.10: небо, ясный утром, затянется облаками в середине дня и погода будет пасмурной до самого вечера. Без дождей. Температура воздуха будет держаться в пределах +7…+14°C.

Суббота, 4.10 : утро будет пасмурным, и облака будут занимать свое место под солнцем до самого вечера. Дождей не прогнозируется. Температура будет колебаться от +12 до +19°C.

В воскресенье 5.10: ясно ожидается утром и вечером, а позже небосвод могут затянуть облака, но ненадолго. Температурные показатели от +12 до +17°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 29 сентября по 5 в Кривом Роге октября обещает прохладное время.

