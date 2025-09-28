График отключения света в неделю с 29 сентября по 5 октября в Киевской области поможет обеспечить бесперебойное электроснабжение в будущем.

В Бучанской общине объявили график отключения света в неделю с 29 сентября по 5 октября в Киевской области, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Бучанском городском совете и Дымерском поселковом территориальном обществе.

Плановые отключения электроэнергии состоятся в понедельник, 29 сентября, в связи с проведением профилактических работ ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети». Энергетики отмечают, что меры направлены на повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварийных ситуаций, а жителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.

29 сентября с 6:00 до 18:00 будет отключена электроэнергия в Ворзеле, на улицах Курортная, 37-А, Тюльпанова и Яблунская, 43-А. В Бабинцах электроснабжение будет прекращено с 8:30 до 16:30 на улице Виты Каминской, 1. В Тарасовщине на улице Шевченко и в Гавриловке на улице Михайловской планируют отключение с 8:30 до 20:00.

ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети» также сообщает о профилактических работах в пределах Дымерского поселкового территориального общества, во время которых будет отключена электроэнергия в таких населенных пунктах:

30 сентября с 08:30 до 20:00 в селе Козаровичи на улицах 1-го Мая, Б. Хмельницкого, Бирковская, Бусловская, Владимирская, Грушевского, Ирпенская, Киевская, Лукашенко, Независимости, Новая, Почтовая, Приморская, Свято-Покровская, Соборная, Спортивная, переулках Киевский и Мирный. Одновременно отключение коснется села Демидов на улицах Варвары Довженко, Васильева, Сказковая, Киевская, Молодежная, Независимости, Речная, Свято-Михайловская, Столбовая, Шевченко, Французский бульвар.

В пгт Дымер временное прекращение электроснабжения намечено с 08:30 до 20:00 на улицах Пашкова и Соборная. ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети» отмечает, что эти работы позволяют поддерживать стабильность сетей и минимизировать риски аварий.

Итак, график отключения света в неделю с 29 сентября по 5 октября в Киевской области поможет обеспечить бесперебойное электроснабжение в будущем.

