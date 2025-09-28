Жители Винницкой области должны учесть временные перебои в газоснабжении из-за введения графика отключения газа на неделю с 29 сентября по 5 октября.

График отключения газа на неделю с 29 сентября по 5 октября в Винницкой области коснется нескольких населённых пунктов, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте местного филиала "Газсетей", график отключения газа на неделю с 29 сентября по 5 октября в Винницкой области охватывает Винницу, Могилев-Подольский и села Нестерварка и Радовка.

В Виннице работы начнутся в 1.10 и продлятся до 3.10. 1.10 будут ограничения для жителей улиц Ляли Ратушной 16, 77, Архитектора Артынова 2, 23, 43, Княжей Кориатовичей 101, 102, 103.

2.10 неудобства будут вынуждены терпеть жители Ляли Ратушной 79, Архитектора Артынова 45, 47, 67, 73, Князов Кориатовичей 37, 68, 70, Болгарская 15, 34. А 3.10 ограничения охватят следующие адреса:4 Княжеств Кориатович 58, 60.

В Могилев-Подольском работы также продлятся с 1.10 по 3.10 и коснутся проспекта Независимости, дом № 307. Потребителей просят перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать их до окончания работ.

В селе Нестерварка временное отключение голубого топлива будет касаться точно тех же дат. Ограничение запланировано на ул. Садовая, дом №4.

Кроме этого, в Радовке ремонтные мероприятия коснутся Центральной, 3, 5, 6 и 7 в тот же период. Восстановление газоснабжения будет выполнено работниками местного филиала "Газсетей" после завершения работ и проверки внутренних систем.

Специалисты отмечают, что стоит заранее подготовиться к графику отключения газа на неделю с 29 сентября по 5 октября в Винницкой области, чтобы избежать неудобств в быту.

