У 2025/26 сезоні регіон стикається з суттєвим зменшенням врожайності, що вже позначилося на асортименті свіжих овочів та фруктів на прилавках. Аналітики прогнозують, що ситуація залишатиметься складною протягом кількох місяців. Цьогорічний аграрний рік виявився проблемним: тривалі морози, нестабільна погода та інші негативні чинники спричинили скорочення обсягів збору.

Через це постачання продукції до області та суміжних регіонів опинилося під ризиком. Весняні й літні аномалії вплинули на більшість культур, а фермери зазнали збитків замість очікуваного прибутку.

Звичне сезонне здешевлення практично не відбулося, а обсяги товару обмежені, тому запаси на зиму можуть бути нижчими за стандартні. Підвищення вартості свіжих овочів стає фактом. Економіст Едуард Каражия зазначає, що імпортні поставки здатні частково стабілізувати ринок. У разі відсутності іноземних продуктів внутрішні позиції подорожчають через низьку конкуренцію. Додаткові постачання з-за кордону дозволяють зменшити дефіцит та полегшити навантаження на місцевих виробників.

Хоча дефіцит овочів у Вінницькій області суттєвий, браку хліба чи круп населення не зазнає. Виробництво зернових перевищує внутрішню потребу, що гарантує продовольчу безпеку. Водночас експортна структура створює певні труднощі: основна частина доходів залишається у трейдерів та логістичних компаній, тоді як фермери отримують лише невелику частку прибутку, ускладнюючи ситуацію для виробників.

