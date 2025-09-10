Робота для пенсіонерів у Вінниці представлена різними напрямками, повідомляє Politeka.

Переглянути актуальні вакансії можна на популярних ресурсах з пошуку працевлаштування, зокрема work.ua.

У дочірньому підприємстві «Автотрейдінг-Вінниця» потрібен прибиральник службових приміщень. Зарплата становить 10 000 гривень. Графік роботи — з понеділка по п’ятницю, з 7:00 до 16:00. До обов’язків входить підтримання чистоти в офісах, шоу-румі та санвузлах, догляд за рослинами, миття вікон та ковроліну.

Роботодавець забезпечує комфортні умови: теплі кімнати, зону відпочинку, душ, можливість користування мікрохвильовкою, холодильником та кавовими апаратами. Основні вимоги — уважність, дисциплінованість, витривалість і відсутність шкідливих звичок. Пропозиція відкрита для літніх людей та кандидатів з інвалідністю.

Компанія Luxopt запрошує різноробочого на склад. Зарплата коливається у межах 20 000–22 000 гривень. Основні обов’язки: комплектація замовлень, завантаження і розвантаження продукції, викладка товару на стелажі. Робочий час: понеділок–субота з 9:00 до 18:00, можливе коригування. Переваги — щотижнева оплата, знижки на товари та комфортні умови. Вимоги: акуратність, уважність, працездатність.

Автопарк G Car відкрив вакансію водія таксі. Працівники користуються автомобілями компанії. Зарплата — від 25 000 до 40 000 гривень плюс до 65% від каси. Є можливість викупу авто за 1 гривню, без застав. Машини — Škoda Scala 2021 та Peugeot 301 2021. Обслуговування та ремонт здійснює фірма. Водій повинен дбати про чистоту, мати категорію В, стаж від одного року та смартфон. Пропозиція підходить студентам, людям з інвалідністю та пенсіонерам.

Отже, робота для пенсіонерів у Вінниці охоплює декілька напрямків, дозволяє обирати вакансії з урахуванням досвіду та фізичних можливостей, забезпечує стабільну оплату та гідні умови праці.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що в столиці заплановано тривалі обмеження руху.

Також Politeka писала про підвищення цін на опалення.

Крім того, Politeka повідомляла прогноз погоди на вересень: синоптики закликали готуватись до кліматичних неприємностей.