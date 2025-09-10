Работа для пенсионеров в Киеве охватывает несколько направлений.

Работа для пенсионеров в Виннице представлена ​​разными направлениями, сообщает Politeka.

Просмотреть актуальные вакансии можно на популярных ресурсах по поиску трудоустройства, в том числе work.ua .

В дочернем предприятии "Автотрейдинг-Винница" нужен уборщик служебных помещений. Зарплата составляет 10000 гривен. График работы – с понедельника по пятницу, с 7:00 до 16:00. В обязанности входит поддержание чистоты в офисах, шоу-руме и санузлах, уход за растениями, мытье окон и ковролина.

Работодатель обеспечивает комфортные условия: теплые комнаты, зону отдыха, душ, возможность пользования микроволновкой, холодильником и кофеварками. Основные требования – внимательность, дисциплинированность, выносливость и отсутствие вредных привычек. Предложение открыто для пожилых и кандидатов с инвалидностью.

Компания Luxopt приглашает разнорабочего на склад. Зарплата колеблется в пределах 20000-22000 гривен. Основные обязанности: комплектация заказов, погрузка и разгрузка продукции, выкладка товара на стеллажи. Рабочее время: понедельник-суббота с 9:00 до 18:00, возможна корректировка. Преимущества – еженедельная оплата, скидки на товары и комфортные условия. Требования: аккуратность, внимательность, работоспособность.

Автопарк G Car открыл вакансию водителя такси. Работники пользуются автомобилями компании. Зарплата – от 25 000 до 40 000 гривен плюс до 65% от кассы. Есть возможность выкупа авто за 1 гривну, без залогов. Машины - Škoda Scala 2021 и Peugeot 301 2021. Обслуживание и ремонт осуществляет фирма. Водитель должен заботиться о чистоте, иметь категорию В, стаж от одного года и смартфон. Предложение подходит студентам, людям с инвалидностью и пенсионерам.

