Дефіцит продуктів у Вінницькій області цього року може стати серйозним через несприятливі погодні умови, пише Politeka.

Весняні заморозки і спека на початку літа сильно вплинули на врожайність у регіоні.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук підкреслив, що найбільші втрати припали на традиційні олійні культури, зокрема соняшник. Втім, урожайність цього сезону все ж дозволяє повністю забезпечити внутрішнє споживання олії та підтримати експорт.

Найбільш постраждали поля кукурудзи — за попередніми оцінками, втрати охопили понад 500 тисяч гектарів. Через це саме кукурудзяні культури можуть стати дефіцитними в області. Деякі господарства вже переорювали поля під озимі культури, проте фінансових ресурсів для подальших посівів бракує.

Аграрії звернулися до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України з проханням про фінансову підтримку на гектар. Це дало би змогу продовжити роботи на полях і забезпечити продовольчу безпеку, уникнувши дефіциту продуктів у Вінницькій області.

Наразі в регіоні зібрано близько 24,8 мільйона тонн зернових і зернобобових культур, і показник продовжує зростати. Денис Марчук також зазначив, що цьогорічні жнива відстають від минулорічних приблизно на два тижні через комбінацію посухи та надмірних опадів у липні. Проте врожайність дає підстави очікувати загальний збір близько 56 мільйонів тонн, із яких щонайменше 40 мільйонів можуть бути експортовані, забезпечуючи стабільні поставки українського зерна на світовий ринок.

Джерело: uacouncil.org

