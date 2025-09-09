Это позволило бы продолжить работу на полях и обеспечить продовольственную безопасность, избежав дефицита продуктов в Винницкой области.

Дефицит продуктов в Винницкой области в этом году может стать серьезным из-за неблагоприятных погодных условий, пишет Politeka.

Весенние заморозки и жара в начале лета оказали большое влияние на урожайность в регионе.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук подчеркнул, что наибольшие потери пришлись на традиционные масличные культуры, в частности подсолнечник. Впрочем, урожайность этого сезона все же позволяет полностью обеспечить внутреннее потребление растительного масла и поддержать экспорт.

Более всего пострадали поля кукурузы — по предварительным оценкам, потери охватили более 500 тысяч гектаров. Поэтому именно кукурузные культуры могут стать дефицитными в области. Некоторые хозяйства уже перепахивали поля под озимые культуры, однако финансовых ресурсов для последующих посевов не хватает.

Аграрии обратились в Министерство экономики, окружающую среду и сельское хозяйство Украины с просьбой о финансовой поддержке на гектар. Это позволило бы продолжить работу на полях и обеспечить продовольственную безопасность, избежав дефицита продуктов в Винницкой области.

В настоящее время в регионе собрано около 24,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, и показатель продолжает расти. Денис Марчук также отметил, что нынешняя жатва отстает от прошлогодних примерно на две недели из-за комбинации засухи и чрезмерных осадков в июле. Однако урожайность дает основания ожидать общий сбор около 56 миллионов тонн, из которых не менее 40 миллионов могут быть экспортированы, обеспечивая стабильные поставки украинского зерна на мировой рынок.

