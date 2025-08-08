Дефіцит продуктів у Вінницькій області є одним з факторів, що поглиблюють нестабільність постачання по країні.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області впливає на загальноукраїнське зростання цін на огірки, передає Politeka.

Про це повідомляє УНН із посиланням на аналітиків EastFruit.

Після короткочасного періоду зниження, вартість овочів знову демонструє тенденцію до підвищення. Тепличні овочі зараз реалізуються по 30–50 гривень за кілограм, що на 13% вище показників минулого тижня. Аналітики пояснюють це суттєвим скороченням пропозиції.

У більшості тепличних комбінатів нині тривають зачистки перед початком другої сівозміни, що значно вплинуло на кількість продукції, доступної для продажу. Темпи збирання з літніх теплиць також знизились через несприятливі кліматичні обставини.

У результаті середня ринкова ціна на продукцію коливається в межах 30–50 гривень за кілограм (еквівалент $0,72–1,20/кг). Це створює передумови для зменшення обсягів збуту, попереджають експерти.

Незважаючи на актуальне подорожчання, теперішні ціни залишаються на 16% нижчими у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Проте аналітики не виключають ризиків погіршення ситуації для виробників та покупців у разі подальшого здорожчання.

До слова, на Вінниччині також зникають фрукти.

Основні причини стрімкого підвищення пов’язані з занепадом галузі садівництва. Аграрний фахівець Іван Томич пояснює: значне скорочення нових насаджень та старіння існуючих дерев призвели до падіння врожайності. Як наслідок, українські прилавки заполонили іноземні постачання.

