Особливо це помітно в регіонах, таких як Вінниця, де дефіцит продуктів відчувається особливо гостро.

На тлі дефіциту продуктів у Вінниці, українці зіткнулися з неочікуваним подорожчанням одного з найпопулярніших фруктів, повідомляє Politeka.

Їх середня ринкова ціна сягнула 85,20 гривні за кілограм, що майже втричі більше за торішню вартість у червні — 28,11 гривні. Таким чином, звичний плід перетворився на преміальний товар, випередивши в ціні навіть банани.

За даними "Hromadske", посилаючись на дослідження EastFruit Weekly Ukraine, ситуація склалася через майже повну відсутність вітчизняної продукції.

«Ми залишилися без місцевих яблук. Ринок наповнений імпортом, здебільшого з Польщі», — зазначає аналітик Олександр Хорєв.

Основні причини стрімкого підвищення пов’язані з занепадом галузі садівництва. Аграрний фахівець Іван Томич пояснює: значне скорочення нових насаджень та старіння існуючих дерев призвели до падіння врожайності. Як наслідок, українські прилавки заполонили іноземні постачання.

Цікаво, що порівняння вартості яблук тепер проводять із бананами — найпопулярнішою альтернативою. За останній рік ціна бананів зросла несуттєво — з 64,03 до 74,15 гривні, однак вони залишаються доступнішими для широкого загалу.

Аналітики застерігають: якщо тенденція збережеться, яблука остаточно закріпляться у статусі товару не для щоденного споживання. Особливо це помітно в регіонах, таких як Вінниця, де дефіцит продуктів відчувається особливо гостро.

Джерело: Hromadske

До слова, у Вінниці також дорожчають продукти.

За інформацією порталу «Мінфін», станом на середину липня 2025 року вартість курятини, вареної ковбаси та свинини зросла в кількох популярних торговельних мережах.

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