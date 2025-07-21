Ці заходи в межах обмеження руху у Вінниці мають сприяти підвищенню комфорту та безпеки на дорогах, а також мінімізувати затори у найбільш проблемних зонах міста.

У Вінниці впроваджено нові обмеження руху, пов'язані з тим, що на окремих ділянках п’яти ключових вулиць заборонено повороти ліворуч, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Вінницька міська рада.

Це рішення покликане підвищити безпеку дорожнього руху, зменшити кількість аварій та розвантажити транспортні потоки.

За інформацією Вінницької міської ради, ліві повороти часто стають причиною ДТП через необхідність перетину зустрічних смуг або трамвайних колій. Зокрема, на перехресті Хмельницького шосе з вулицею Олександри Бурбело за останні чотири роки зафіксовано 18 аварій.

Для реалізації обмежень на вказаних ділянках уже нанесена суцільна дорожня розмітка. Вона тестується в робочому режимі й охоплює такі локації:

Хмельницьке шосе — заїзд до трамвайного депо Вінницької транспортної компанії;

Хмельницьке шосе — вул. Лялі Ратушної та Олександри Бурбело;

Вул. Київська — біля будинків 29, 76 (АЗС WOG), 98 (заїзд до АТБ), 114, 118;

Немирівське шосе — перехрестя з вулицями Олени Пчілки та Залізничною (АЗС UPG);

Вул. Брацлавська — біля будинків 16, 51, 69;

Вул. Келецька — на перехрестях з провулками Келецьким, Малим, вулицею Миколи Амосова та біля АЗС «SHELL» (52-А).

Міська влада просить водіїв бути уважними, дотримуватися нових правил, враховувати оновлену розмітку й дорожні знаки, а також заздалегідь планувати маршрути, щоб уникнути незручностей.

Ці заходи в межах обмеження руху у Вінниці мають сприяти підвищенню комфорту та безпеки на дорогах, а також мінімізувати затори у найбільш проблемних зонах міста.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО з липня: які документи потрібні для оформлення допомоги.