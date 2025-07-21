Эти меры в рамках ограничения движения в Виннице должны способствовать повышению комфорта и безопасности на дорогах, а также минимизировать пробки в наиболее проблемных зонах города.

В Виннице внедрены новые ограничения движения, связанные с тем, что на отдельных участках пяти ключевых улиц запрещены повороты налево, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Винницкий городской совет.

Это решение призвано повысить безопасность дорожного движения, снизить количество аварий и разгрузить транспортные потоки.

По информации Винницкого городского совета, левые повороты часто становятся причиной ДТП из-за необходимости пересечения встречных полос или трамвайных путей. В частности, на перекрестке Хмельницкого шоссе с улицей Александры Бурбело за последние четыре года зафиксировано 18 аварий.

Для реализации ограничений на указанных участках уже нанесена сплошная дорожная разметка. Она тестируется в рабочем режиме и охватывает следующие локации:

Хмельницкое шоссе - заезд в трамвайное депо Винницкой транспортной компании;

Хмельницкое шоссе - ул. Ляли Ратушной и Александры Бурбело;

Ул. Киевская - возле домов 29, 76 (АЗС WOG), 98 (заезд в АТБ), 114, 118;

Немировское шоссе — перекресток с улицами Елены Пчелки и Железнодорожной (АЗС UPG);

Ул. Брацлавская - у домов 16, 51, 69;

Ул. Келецкая – на перекрестках с переулками Келецким, Малым, улицей Николая Амосова и возле АЗС «SHELL» (52-А).

Городские власти просят водителей быть внимательными, соблюдать новые правила, учитывать обновленную разметку и дорожные знаки, а также заранее планировать маршруты во избежание неудобств.

Эти меры в рамках ограничения движения в Виннице должны способствовать повышению комфорта и безопасности на дорогах, а также минимизировать пробки в наиболее проблемных зонах города.

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