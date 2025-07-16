Загалом подорожчання продуктів у Вінниці спостерігається у всіх сегментах м’ясного асортименту.

Подорожчання продуктів у Вінниці триває, адже мешканці дедалі частіше фіксують збільшення вартості основних видів м’яса, повідомляє Politeka.

За інформацією порталу «Мінфін», станом на середину липня 2025 року вартість курятини, вареної ковбаси та свинини зросла в кількох популярних торговельних мережах.

Зокрема, куряче стегно подорожчало майже на 5 гривень за останні чотири тижні. Якщо у червні середня ринкова ціна складала 138,92 грн/кг, то нині вона становить 139,00. У «Megamarket» такий продукт коштує 159 гривень, а в «Novus» — 119. Найбільш динамічне зростання відбулося з 16 по 3 липня: спочатку вартість фіксувалася на рівні 134,05, а потім піднялася до 154 за кілограм.

Варена ковбаса «Алан Лікарська» також додала в ціні. Показник зараз — 412,98 грн/кг, що на 11,63 більше, ніж попереднього місяця. У «Novus» вона коштує 449, у «Metro» — 447,01, а в «Megamarket» — 357. Для порівняння: у червні її середня ринкова вартість сягала 417,93 грн.

Свиняча грудинка, хоча й зросла в ціні менш суттєво, демонструє подібну тенденцію. Середня цифра нині — 215,20 кг. У «Novus» продукт обійдеться в 199 грн, у «Metro» — 207,90, а «Megamarket» пропонує його за 238. Минулого місяця середній показник дорівнював 212,16, тож приріст склав 3,55.

У торговельній мережі «Сільпо» куряче стегно марки «Епікур» у великому лотку коштує 3,1 гривні за 100 г. Ковбаса «Алан Українська» — 449 за 330 г, а грудинка — 19,99 за 100 г.

Загалом подорожчання продуктів у Вінниці спостерігається у всіх сегментах м’ясного асортименту.

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