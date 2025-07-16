В целом, подорожание продуктов в Виннице наблюдается во всех сегментах мясного ассортимента.

Подорожание продуктов в Виннице продолжается, потому что жители все чаще фиксируют увеличение стоимости основных видов мяса, сообщает Politeka.

По информации портала « Минфин », по состоянию на середину июля 2025 стоимость курятины, вареной колбасы и свинины выросла в нескольких популярных торговых сетях.

В частности, куриное бедро подорожало почти на 5 гривен за последние четыре недели. Если в июне средняя рыночная цена составляла 138,92 грн/кг, то сейчас она составляет 139,00. У Megamarket такой продукт стоит 159 гривен, а у Novus — 119. Наиболее динамичный рост произошел с 16 по 3 июля: сначала стоимость фиксировалась на уровне 134,05, а затем поднялась до 154 за килограмм.

Вареная колбаса «Алан Врачебная» также прибавила в цене. Показатель сейчас — 412,98 грн/кг, что на 11,63 больше, чем в предыдущем месяце. У Novus она стоит 449, у Metro — 447,01, а у Megamarket — 357. Для сравнения: в июне ее средняя рыночная стоимость достигала 417,93 грн.

Свиная грудинка , хоть и выросла в цене менее существенно, демонстрирует подобную тенденцию. Средняя цифра сейчас - 215,20 кг. У Novus продукт обойдется в 199 грн, у Metro — 207,90, а Megamarket предлагает его за 238. В прошлом месяце средний показатель равнялся 212,16, поэтому прирост составил 3,55.

В торговой сети "Сильпо" куриное бедро марки "Эпикур" в большом лотке стоит 3,1 гривны за 100 г. Колбаса «Алан Украинская» – 449 за 330 г, а грудинка – 19,99 за 100 г.

В целом, подорожание продуктов в Виннице наблюдается во всех сегментах мясного ассортимента.

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