Особенно это заметно в регионах, таких как Винница, где дефицит продуктов ощущается особенно остро.

На фоне дефицита продуктов в Виннице украинцы столкнулись с неожиданным подорожанием одного из самых популярных фруктов, сообщает Politeka.

Их средняя рыночная цена достигла 85,20 гривны за килограмм, что почти втрое больше прошлогодней стоимости в июне — 28,11 гривны. Таким образом, обычный плод превратился в премиальный товар, опередив в цене даже бананы.

По данным "Hromadske", ссылаясь на исследования EastFruit Weekly Ukraine, ситуация сложилась из-за почти полного отсутствия отечественной продукции.

«Мы остались без местных яблок. Рынок наполнен импортом, в основном из Польши» , — отмечает аналитик Александр Хорев.

Основные причины стремительного повышения связаны с упадком отрасли садоводства. Аграрный специалист Иван Томич объясняет: значительное сокращение новых насаждений и старение существующих деревьев привело к падению урожайности. Как следствие, украинские прилавки заполонили иностранные поставки.

Интересно, что сравнение стоимости яблок теперь проводят с бананами – самой популярной альтернативой. За последний год цена бананов выросла несущественно — с 64,03 до 74,15 гривны, однако они остаются более доступными для широких масс.

Аналитики предостерегают, что если тенденция сохранится, яблоки окончательно закрепятся в статусе товара не для ежедневного потребления. Особенно это заметно в регионах, таких как Винница, где дефицит продуктов ощущается особенно остро.

Источник: Hromadske

К слову, в Виннице тоже дорожают продукты.

По информации портала «Минфин», на середину июля 2025 года стоимость курятины, вареной колбасы и свинины выросла в нескольких популярных торговых сетях.

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