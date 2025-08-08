Дефицит продуктов в Винницкой области является одним из факторов, усугубляющих нестабильность поставок по стране.

Дефицит продуктов в Винницкой области оказывает влияние на общеукраинский рост цен на огурцы, передает Politeka.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на аналитиков EastFruit.

После кратковременного периода понижения, стоимость овощей снова демонстрирует тенденцию к повышению. Теплические огурцы сейчас реализуются по 30–50 гривен за килограмм, что на 13% выше показателей на прошлой неделе. Аналитики объясняют это значительным сокращением предложения.

В большинстве тепличных комбинатов сейчас продолжаются зачистки перед началом второго севооборота, что значительно повлияло на количество продукции, доступной для продажи. Темпы уборки с летних теплиц также снизились из-за неблагоприятных климатических обстоятельств.

В результате, средняя рыночная цена на продукцию колеблется в пределах 30–50 гривен за килограмм (эквивалент $0,72–1,20/кг). Это создает предпосылки для уменьшения объема сбыта, предупреждают эксперты.

Несмотря на актуальное подорожание, нынешние цены остаются на 16% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако аналитики не исключают риска ухудшения ситуации для производителей и покупателей в случае дальнейшего удорожания.

К слову, в Винницкой области также исчезают фрукты.

Основные причины стремительного повышения связаны с упадком отрасли садоводства. Аграрный специалист Иван Томич объясняет: значительное сокращение новых насаждений и старение существующих деревьев привело к падению урожайности. Как следствие, украинские прилавки заполонили иностранные поставки.

