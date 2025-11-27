Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области может быть остановлена ​​или отменена.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области может быть потеряна переселенцами по нескольким причинам, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в программе "Наша Справа".

Причины отмены выплат ВПЛ

Выплаты внутри перемещенным лицам могут быть отменены в случае, если по данным Государственной фискальной службы или других государственных реестров установлено, что лицо совершило крупные покупки на сумму более 100 тысяч гривен. Также причиной прекращения начислений может стать наличие суммы свыше 100 тысяч гривен на банковских счетах, пояснил адвокат Сергей Старенький.

Кроме этого, выплаты могут быть остановлены в случае приобретения автомобиля, не старше пяти лет.

Другие основания для отмены пособия включают:

пребывания лица за границей более 30 дней;

изменение места жительства без соответствующей перерегистрации;

доход семьи, превышающий 9 444 гривны на одного члена семьи.

Проблемы с отменой денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области

Однако иногда причины прекращения помощи ВПЛ могут быть не совсем понятными. Так, переселенка из Бахмута Наталья Зубарь рассказала, что в 2023 году она подала заявку через приложение «Действие» на компенсацию за поврежденное имущество. Через некоторое время выплаты ее семьи были прекращены.

После консультаций с юристами женщина выяснила, что система «Действие» передала информацию о покупке квартиры в Бахмуте в июле 2023 года. В результате продолжительных проверок и обращений Наталья добилась возобновления выплат для своей семьи.

Как возобновить выплаты

Адвокат Сергей Старенький объясняет, что у переселенцев есть два основных пути обжалования отмены денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области. Первый — обжалование действий конкретного должностного лица или принявшего решение органа в высшем органе в соответствии с законом об административной процедуре. Второй путь — подача иска в административный суд по региону, где действует орган, принявший решение о прекращении выплат.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто из переселенцев и как может оформить "седьмую" выплату.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Днепропетровской области: кому в первую очередь предоставят дом.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: кто из пожилых украинцев может получить выплаты на зиму.