У міських радах Вінницької області ухвалили рішення про підвищення тарифів на комунальні послуги, які напряму вплинуть на розмір щомісячних платіжок.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області торкнеться одразу кількох громад, зокрема Козятина та Калинівки, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області вже затверджено для мешканців Козятина. Тут зміни стосуються вивозу твердих побутових відходів.

Востаннє вартість переглядалася у 2022 році, а діяти почала у серпні 2023 року. Тоді ціну встановили на рівні 25 гривень 60 копійок. За цей час зросли витрати на матеріали та технічне забезпечення, піднялися мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум.

Через це у червні міська рада оголосила про необхідність перегляду розцінок. У липні виконком розглянув питання та затвердив нову вартість. З 1 серпня 2025 року мешканці багатоповерхівок сплачують 37.62 на місяць з однієї особи.

Для приватного сектору встановили окрему ставку 35.10 гривень. Таким чином плата за вивіз сміття зросла приблизно на половину. Якщо порівняти із показниками шести років тому, загальне подорожчання складає близько 130%.

Начальник управління ЖКГ Іван Вовкодав пояснив, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області пов’язане з результатами конкурсу на визначення виконавця ЖКП.

У ньому брало участь КП «Чисте місто», яке і стало переможцем. Після цього виконком затвердив розцінки, і вони почали діяти з серпня. Для жителів це означає додаткові витрати у розмірі 10 чи навіть 12 гривень на кожну особу щомісяця.

Не обійшлося без змін і в Калинівці. Тут депутати міської ради ще у червні ухвалили рішення підняти розцінки на водопостачання та водовідведення. Вартість для населення тепер становить 67.20 за кубометр.

Це майже на 40% більше, ніж було раніше. Для бюджетних установ ситуація ще складніша, адже їхні витрати перевищать 160 грн.

Джерело

