В городских советах Винницкой области было принято решение о повышении тарифов на коммунальные услуги, которые напрямую повлияют на размер ежемесячных платежек.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области коснется сразу нескольких общин, в том числе Казатина и Калиновки, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области уже утверждено жителям Казятина. Здесь изменения касаются вывоза твердых бытовых отходов.

Последний раз стоимость пересматривалась в 2022 году, а действовать начала в августе 2023 года. Тогда цену установили на уровне 25 гривен 60 копеек. За это время выросли расходы на материалы и техническое обеспечение, поднялись минимальная заработная плата и прожиточный минимум.

Поэтому в июне городской совет объявил о необходимости пересмотра расценок. В июле исполком рассмотрел вопрос и утвердил стоимость. С 1 августа 2025 года жители многоэтажек платят 37.62 в месяц с одного человека.

Для частного сектора установили отдельную ставку в 35.10 гривен. Таким образом, плата за вывоз мусора выросла примерно на половину. Если сравнить с показателями шести лет назад, общее подорожание составляет около 130%.

Начальник управления ЖКХ Иван Вовкодав пояснил, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области связано с результатами конкурса на определение исполнителя ЖКУ.

В нем участвовало КП «Чистый город», которое и стало победителем. После этого исполком утвердил расценки и начали действовать с августа. Для жителей это означает дополнительные расходы в размере 10 или даже 12 гривен на каждого человека ежемесячно.

Не обошлось без изменений и в Калиновке. Здесь депутаты городского совета еще в июне приняли решение поднять расценки на водоснабжение и водоотвод. Стоимость для населения теперь составляет 67,20 за кубометр.

Это почти на 40% больше, чем было раньше. Для бюджетных учреждений ситуация еще более сложная, ведь их расходы превысят 160 грн.

