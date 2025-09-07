Мешканці Вінницької області повинні врахувати графік відключення газу на тиждень з 8 по 14 вересня у Вінницькій області.

Графік відключення газу на тиждень з 8 по 14 вересня у Вінницькій області введений через планові роботи на газових мережах, повідомляє Politeka.

Як інформують на сайті місцевої філії "Газмереж", графік відключення газу на тиждень з 8 по 14 вересня у Вінницькій області передбачає зупинку подачі блакитного палива у мікрорайоні Академічний міста Вінниця з 8:00 08.09 до 15:00 10.09 2025 року.

Під час робіт буде тимчасово припинено постачання у будинках на Миколаївській 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Тимофіївській 4, 6, 8, 12, 14.

Роботи проводяться для того, щоб забезпечити належний технічний стан мереж і безпечне постачання блакитного палива споживачам.

Газопостачання відновлять по мірі завершення запланованих робіт. Мешканців просять перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами та забезпечити доступ працівників місцевої філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» до газових приладів у своїх помешканнях.

Також у Вінниці обмеження діятимуть в певні дні у період з 8.09 до 12.09: 08.09 – Келецька 138, 140, І. Гонти 40, 42, 44, 61; І. Гонти 14; 09.09 – Келецька 142; І. Бойка 12, 18, 21; І. Миколайчука 42; Каменецький 4, 7.

10.09 – Келецька 126 А; І. Бевза 2, 20, 26; І Айвазовського 39; І. Гаспринського 16; Каменецький 6; 11.09 – Келецька 128 А, 130 А; І. Бевза 9, 10, 12, 16, 18; 12.09 – І. Нечуй-Левицького 2 А, 2 Б, 13, 2-ий; Варшавський 3, 5; Келецька 132 А.

Окрім облцентру, графік відключення газу на тиждень з 8 по 14 вересня у Вінницькій області охоплює й села Петриківці та Чеснівка Хмільницького району. Там місцеві мешканці терпітимуть незручності з 8:00 9.09 до 17:00 11.09 2025.

