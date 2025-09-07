Жители региона должны учесть график отключения газа на неделю с 8 по 14 сентября в Винницкой области.

График отключения газа на неделю с 8 по 14 сентября в Винницкой области введен из-за плановых работ на газовых сетях, сообщает Politeka.

Как информируют на сайте местного филиала "Газсетей", график отключения газа на неделю с 8 по 14 сентября в Винницкой области предусматривает остановку подачи голубого топлива в микрорайоне Академический города Винница с 8:00 08.09 до 15:00 10.09 2025 года .

Во время работ будут временно прекращены поставки в домах на Николаевской 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Тимофеевской 4, 6, 8, 12, 14.

Работы производятся для того, чтобы обеспечить надлежащее техническое состояние сетей и безопасную поставку голубого топлива потребителям.

Газоснабжение возобновится по мере завершения запланированных работ. Жителей просят перекрыть краны на газопроводах перед газовыми приборами и обеспечить доступ работников местного филиала ООО «Газораспределительные сети Украины» к газовым приборам в своих домах.

Также в Виннице ограничения будут действовать в определенные дни в период с 8.09 по 12.09: 08.09 – Келецкая 138, 140, И. Гонты 40, 42, 44, 61; И. Гонты 14; 09.09 – Келецкая 142; И. Бойко 12, 18, 21; И. Миколайчука 42; Каменецкий 4, 7.

10.09 – Келецкая 126 А; И. Бевза 2, 20, 26; И Айвазовского 39; И. Гаспринского 16; Каменецкий 6; 11.09 – Келецкая 128 А, 130 А; И. Бевза 9, 10, 12, 16, 18; 12.09 – И. Нечуй-Левицкого 2 А, 2 Б, 13, 2-й; Варшавский 3, 5; Келецкая 132 А.

Кроме облцентра график отключения газа на неделю с 8 по 14 сентября в Винницкой области охватывает и села Петриковцы и Чеснивка Хмельницкого района. Там местные жители испытывают неудобства с 8:00 9.09 до 17:00 11.09 2025.

Последние новости:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право