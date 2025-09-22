Хотя дефицит овощей в Винницкой области существенный, недостаток хлеба или круп населения не испытывает.

Дефицит овощей в Винницкой области ощущается по полной, сообщает Politeka.

В 2025/26 сезоне регион сталкивается с существенным уменьшением урожайности, что уже сказалось на ассортименте свежих овощей и фруктов на прилавках. Аналитики прогнозируют, что ситуация будет оставаться сложной в течение нескольких месяцев. Нынешний аграрный год оказался проблемным: длительные морозы, нестабильная погода и другие негативные факторы повлекли за собой сокращение объемов сбора.

Из-за этого поставки продукции в область и сопредельные регионы оказались под риском. Весенние и летние аномалии повлияли на большинство культур, а фермеры понесли убытки вместо ожидаемой прибыли.

Привычное сезонное удешевление практически не произошло, а объемы товара ограничены, поэтому запасы на зиму могут быть ниже стандартных. Повышение стоимости новых овощей становится фактом. Экономист Эдуард Каражия отмечает, что импортные поставки способны отчасти стабилизировать рынок. В случае отсутствия иностранных продуктов внутренние позиции подорожают из-за низкой конкуренции. Дополнительные поставки из-за границы позволяют снизить дефицит и облегчить нагрузку на местных производителей.

Хотя дефицит овощей в Винницкой области существенный, недостаток хлеба или круп населения не испытывает. Производство зерновых превышает внутреннюю потребность, что гарантирует продовольственную безопасность. В то же время, экспортная структура создает определенные трудности: основная часть доходов остается у трейдеров и логистических компаний, тогда как фермеры получают лишь небольшую долю прибыли, усложняя ситуацию для производителей.

Источник: 112.ua

