Через несприятливі погодні умови та інші фактори аграрії очікують складний сезон із меншим урожаєм, що може спричинити дефіцит продуктів у Вінницькій області та інших регіонах України, повідомляє Politeka.

Цьогорічні погодні аномалії вплинули на обсяги збору фруктів і овочів, через що фермери змушені рахувати не прибутки, а втрати. На ринку вже помітна нестача локальної продукції, а на зиму її запасів, ймовірно, не вистачить. Відповідно, зростання цін стає майже неминучим.

Економіст Едуард Каражия пояснює, що імпортні поставки можуть частково врівноважити ринок. Якщо вони відсутні, через низьку конкуренцію на внутрішньому ринку продукти дорожчають. З іншого боку, надходження овочів та фруктів з-за кордону допомагає стримувати ціни та підтримувати достатню пропозицію для споживачів.

Покупці особливо відчувають на собі вплив цін. В Україні, де відсутнє централізоване регулювання більшості товарів, вартість визначається балансом попиту та пропозиції. Держава контролює лише обмежений перелік продуктів, переважно у сфері енергетики. Високий попит свідчить про готовність людей платити, а низький змушує ціни знижуватись.

Каражия також зазначає, що чимала частина врожаю експортується, а прибутки отримують трейдери, тоді як фермери часто залишаються без достатньої вигоди. При цьому золотовалютні резерви країни залишаються стабільними, що підтверджує стійкість економіки навіть в умовах воєнного часу.

Отже, дефіцит продуктів у Вінницькій області вже відчутний, і ситуація потребує уваги, щоб уникнути серйозних проблем із забезпеченням населення.

