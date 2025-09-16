Дефицит продуктов в Винницкой области уже ощутим, и ситуация требует внимания, чтобы избежать серьезных проблем с обеспечением населения.

Из-за неблагоприятных погодных условий и других факторов аграрии ожидают сложный сезон с меньшим урожаем, что может вызвать дефицит продуктов в Винницкой области и других регионах Украины, сообщает Politeka.

Нынешние погодные аномалии повлияли на объем сбора фруктов и овощей, из-за чего фермеры вынуждены считать не доходы, а потери. На рынке уже заметна нехватка локальной продукции, а на зиму ее запасов, вероятно, не хватит. Соответственно, рост цен становится почти неизбежным.

Экономист Эдуард Каражия объясняет, что импортные поставки могут отчасти уравновесить рынок. Если они отсутствуют, из-за низкой конкуренции на внутреннем рынке продукты дорожают. С другой стороны, поступление овощей и фруктов из-за границы помогает удерживать цены и поддерживать достаточное предложение для потребителей.

Покупатели особенно ощущают на себе влияние цен. В Украине, где нет централизованного регулирования большинства товаров, стоимость определяется балансом спроса и предложения. Правительство контролирует только ограниченный список товаров, в основном в сфере энергетики. Высокий спрос свидетельствует о готовности людей платить, а низкий вынуждает цены снижаться.

Каражия также отмечает, что большая часть урожая экспортируется, а доходы получают трейдеры, тогда как фермеры часто остаются без достаточной выгоды. При этом золотовалютные резервы страны остаются стабильными, что подтверждает устойчивость экономики даже в условиях военного времени.

Следовательно, дефицит продуктов в Винницкой области уже ощутим, и ситуация требует внимания, чтобы избежать серьезных проблем с обеспечением населения.

Источник: 112.ua.

