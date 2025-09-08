Стало відомо, як оформити грошову допомогу для пенсіонерів у Вінницькій області .

Грошова допомога для пенсіонерів у Вінницькій області може бути призначена для частини літніх українців, що відповідають певним критеріям відбору, пише Politeka.

Виплата передбачена постановою Кабміну.

В Україні діє низка соціальних програм, спрямованих на підтримку людей похилого віку. Особлива увага приділяється тим пенсіонерам, які залишилися без родинної опіки та фінансової підтримки. Для таких громадян передбачені щомісячні доплати до пенсії.

Хто може отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Вінницькій області

Відповідно до статей 4 та 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», а також урядової постанови, одинокі українці похилого віку можуть розраховувати на додаткові щомісячні виплати.

Станом на кінець 2024 року розмір такої допомоги складає 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Це означає, що пенсіонери після 65 років отримують надбавку у 944 гривні щомісяця.

Проте, щоб скористатися цією пільгою, потрібно відповідати кільком умовам:

вік — від 80 років і старше;

статус — самотня людина без родини;

вид пенсії — виключно пенсія за віком;

стан здоров’я — наявність потреби у постійному догляді.

Важливо: якщо пенсіонер отримує пенсію по інвалідності чи інші соціальні виплати, надбавка не призначається. Необхідність догляду підтверджується офіційним медичним висновком.

Як оформити грошову допомогу для пенсіонерів у Вінницькій області

Щоб отримати щомісячну доплату, одинокому пенсіонеру необхідно звернутися до Пенсійного фонду України та надати:

висновки лікарів про стан здоров’я та потребу в догляді;

паспорт і реєстраційний номер платника податків;

довідку про відсутність інших соціальних виплат, окрім пенсії за віком.

У разі позитивного рішення Пенсійного фонду виплата буде нараховуватися регулярно, щомісяця, а отже, до основної пенсії додаватиметься ще 944 гривні.

